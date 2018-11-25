Из-за боя в Азове Порошенко срочно собирает военный кабинет

Президент Украины Петр Порошенко назначил срочное заседание военного кабинета / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за неспровоцированных атак русских кораблей на украинскую группу ВМС.

№Из-за чрезвычайных событий на Азове Президент созвал военный кабинет", - сообщает спикер главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 ноября 2018 г.

Пресс-служба президента сообщила, что Банковая рассматривает действия России, как акт агресии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в Читайте также"Дави его, бл*дь!": опубликовано видео тарана украинского буксира кораблем РФакватории Азовского моря и Керченского пролива.

Заседание назначено на 22:00.

Напомним, ранее сообщалось, что российские корабли атаковали украинские бронекатера в нейтральных водах, есть раненые. Позднее СМИ и официальные органы сообщили, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.