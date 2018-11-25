Россия атаковала украинские корабли на выходе из Керченского пролива, один бронекатер подбит

25 ноября 2018, 20:44

Сейчас вражеские военные готовятся взять катер на абордаж.

Бронекатера испытывали почти год
В МОУ сообщают, что один украинский МБАК поврежден / Фото: mil.gov.ua

Российские корабли подло атаковали украинские бронекатера в Азовском море - один из МБАКов получил повреждения.

"Россия в ход пустила оружие. Один бронекатер поврежден", - сообщил источник источник InfoResist в Министерстве обороны.

По данным источника, один из членов экипажа бронекатера ранен. Сейчас вражеские военные готовятся к попытке взять МБАК на абордаж.

Информацию подтвердил постпред президента по АРК Крым Борис Бабин в своем Facebook.

"Срочно! На выходе из Керченского проливи Россия применила оружие против корабля ВМС Украины. На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ развернули спасательные мероприятия. До этого Россия угрожала применением оружия против кораблей ВМС при их выходе из оккупированного "территориального моря"", - написал Бабин.

Также факт атаки на украинские корабли подтвердила пресс-служба ВМС Украины:
"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение.", - написано на Facebook-странице ВМСУ.

Напомним, российские корабли преследуют украинскую группу ВМС в Азовском море и требуют остановить двигатели под угрозой применения оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Азовском море утром воскресенья, 25 ноября, корабль россиян протаранил украинский буксир. Позднее представители российской спецслужбы ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах. Бывший командующим украинским флотом призвал официальный Киев поднимать боевые самолеты.

Затем офицеры ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа протараненного корабля. Далее россияне закрыли Керченский пролив для всех без исключения кораблей.

РФ направила свои ударные вертолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.

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