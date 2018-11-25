Россияне послали к украинским кораблям боевые вертолеты - ВМС

Вертолеты Ка-52

Военные РФ направили свои ударные вертолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины по Азовскому морю.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ВМС в социальной сети Facebook. "В 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины", − говорится в тексте.

Также украинские флотские офицеры утверждают, что часть украинских кораблей ВМС уже несколько часов ждут права на проход по Керченскому проливу.

"В 13.42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны. Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства", − отметили представители ВМС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Азовском море утром воскресенья, 25 ноября, корабль россиян протаранил украинский буксир. Позднее представители российской спецслужбы ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах. Бывший командующим украинским флотом призвал официальный Киев поднимать боевые самолеты. Затем офицеры ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа протараненного корабля. Далее россияне закрыли Керченский пролив для всех без исключения кораблей.