Таран россиянами украинского буксира. Экс-командующий ВМС призвал поднимать самолеты

Украинский корабль / УНИАН

После сегодняшней провокации пограничных кораблей РФ в Азовском море власти Украины должны привести в боеготовность дополнительные силы флота.

Соответствующее мнение высказал в эфире телеканал "Прямой" экс-командующий украинских Военно-морских сил вице-адмирал Сергей Гайдук.

"В этой ситуации с украинской стороны вместо политических заявлений были бы более целесообразны активные действия. Это выход в море двух бронированных катеров, которые дислоцируются в Бердянске и морского буксира "Корец", приведение в готовность дополнительных сил, в том числе и сил авиации, к возможным дальнейшим действиям в случае эскалации этого конфликта", − считает он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Азовском море корабль россиян протаранил украинский буксир. Позднее представители российской спецслужбы ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах.