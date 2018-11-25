Таран украинского буксира кораблем РФ: в ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа

Рейдовый буксир "Яны Капу" / А.Олейник/forums.airbase.ru

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Олег Чалый сообщил о том, что экипаж украинского рейдового буксира "Яны Капу" не пострадал во время тарана российским военным кораблем.

При этом в пресс-службе ВМС ВС Украины заверили, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполя, несмотря на противодействие РФ.

"Экипаж украинского рейдового буксира не пострадал от тарана российским кораблем", - подчеркнул он в комментарии Громадському.

Чалый добавил, что Украина предупреждала РФ об этом плановом переходе, поэтому действия России являются нарушением конвенции по морскому праву и договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива.

/ @navy.mil.gov.ua

Напомним, представители ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах.