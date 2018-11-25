Таран у Крымского моста: опубликовано видео провокаций кораблей РФ

Российские корабли опасно сближались с катером ВМС Украины, который уходил от столкновения.
Российские корабли преследовали украинские катера и буксир при попытке прохода через Керченский пролив.
На опубликованном видео запечатлены кадры опасного сближения российского корабля с катером ВМС Украины, который уходит от столкновения.
При этом украинские катера вынуждены маневрировать для того, чтобы уйти от столкновений с российскими кораблями, которые преследуют их на подходе к Крымскому мосту.
Напомним, ранее командующий ВМС предупредил о возможности высадки десанта РФ.