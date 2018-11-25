Таран у Крымского моста: опубликовано видео провокаций кораблей РФ

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Российские корабли преследовали украинские катера и буксир при попытке прохода через Керченский пролив.

На опубликованном видео запечатлены кадры опасного сближения российского корабля с катером ВМС Украины, который уходит от столкновения.

При этом украинские катера вынуждены маневрировать для того, чтобы уйти от столкновений с российскими кораблями, которые преследуют их на подходе к Крымскому мосту.

Напомним, ранее командующий ВМС предупредил о возможности высадки десанта РФ.