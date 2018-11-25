Таран украинского буксира: командующий ВМС предупредил о возможности высадки десанта РФ

РФ перекрыла проход под Керченским мостом / kerchinfo.com

После атаки на украинские корабли у Керченского пролива экипажи кораблей ВМС Украины находятся в боевой готовности, заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.

Вместе с тем он затруднился спрогнозировать, сколько времени им придется ждать возможности пересечь пролив.

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта", - заявил он в Одессе.

В то же время Воронченко опроверг заявления России о том, что этому мешает российское судно, которое якобы село на мель.

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - сообщил адмирал.

Воронченко добавил, что сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ, сообщает Радио Свобода.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ направила свои ударные вертолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.