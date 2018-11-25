Российская агрессия: Украина имеет полное право на Азовское море – ВМС

Украинский бронекатер / ВМС Украины

Украинские корабли пользуются свободой судоходства, а поэтому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии обеспечения безопасности судоходства.

Как подчеркнули в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook, это обусловлено статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Статья 17 Конвенции ООН устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции суда всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что частью 1 статьи 36 Конвенции ООН определено, что в проливах, указанных в статье 37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий.

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В то же время, в пресс-центре напомнили, что часть 1 статьи 2 Договора предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

"Также следует обратить внимание, что таран пограничным кораблем РФ рейдового буксира "Яны Капу" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением, приведенным в пункте d) статьи 3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства", - добавили в ВМС Украины.

Напомним, ранее было опубликовано видео провокаций кораблей РФ возле украинских бронекатеров.