Военное положение в Украине: Нацбанк собрал банкиров на экстренную встречу

Здание НБУ / http://smartclever.com.ua/

Нацбанк Украины провел экстренную встречу с руководителями крупнейших финансовых учреждений страны.

Факт мероприятия подтвердили в пресс-службе главного финансового регулятора страны.

Позднее в агентстве "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одного из участников встречи сообщили о том, что обратились с просьбой к банкирам наполнить банкоматы наличными деньгами − ради того, чтобы избежать паники населения из-за вероятного введения в Украине военного положения. "НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием", − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СНБО порекомендовал президенту Порошенко рекомендацию ввести в стране военного положение - из-за открытого военного конфликта в Азовском море между российскими и украинскими моряками. Затем спикер Андрей Парубий созвал внеочередное заседание для решения данного вопроса.