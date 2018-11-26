Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады для обсуждения военного положения

Парубий анонсировал обсуждение военного положения / УНИАН

26 ноября должна состояться срочная внеочередная сессия Верховной Рады Украины, посвященная обсуждению предложения СНБОУ и президента Украины ввести в стране военное положение.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины, на понедельник, 26 ноябрем 2018 на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - в социальной сети Facebook сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Читайте также"Пойдем в долгожданную штыковую": соцсети о вводе военного положения в УкраинеРанее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.