Андрей Парубий

Дата и место рождения: 31 января 1971 года. Червоноград Львовской области, УССР.

Образование: Высшее. Львовский государственный университет имени Ивана Франко (1994). Специальность - "историк, учитель истории. Аспирантура кафедры политологии и социологии "Национального университета "Львовская политехника""(2001).

Карьера и политическая деятельность. С 1988 года возглавлял националистическую молодежную организацию - "Общество "Наследие"". Активно участвовал в национально-освободительном движении.

С 1990 Парубий стал депутатом Львовского областного совета и секретарем постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта. Через год совместно с Олегом Тягнибоком стал основателем Социал-национальной партии Украины (с 2004 года - "Всеукраинское объединение "Свобода"").

1994-1998,2002-2005, 2006-2007 - депутат Львовского горсовета, и депутат, заместитель главы Львовского облсовета.

С 1999 года Парубий был редактором научно-политического журнала "Ориентиры".

В 2007 году на внеочередных парламентских выбора стал депутатом Верховной Рады Украины VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Работал в комитете Верховной Рады по иностранным делам и состоял в депутатской группе Вячеслава Кириленко "За Украину!".

В 2012 году вновь стал нардепом - от партии "Батькивщина". Работал в комитете ВР по вопросам науки и образования.

27 февраля 2014 года, после Революции Достоинства, и.о. президента Украины Александром Турчиновым был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. После назначения добровольно сложил с себя полномочия нардепа. Проработал на этом посту до 7 августа, затем подал в отставку.

На внеочередных выборах в Раду осенью того же года, будучи четвертым номером в избирательном списке, стал нардепом от партии "Народный фронт". 4 декабря Парубий был назначен на пост первого вице-спикера украинского парламента. 14 апреля 2016-го, после того, как Владимир Гройсман был избран премьер-министром и главой Кабмина, Парубий заменил его на посту спикера Верховной Рады.

Общественная деятельность. Принимал активнейшее участие в Оранжевой революции. Был в те времена комендантом Украинского дома в Киеве. Во время Революции Достоинства - с ноября 2013 года по февраль 2014 года - комендант Евромайдана, руководитель Самообороны Майдана.

Скандал и покушение. 27 апреля 2010-го перед ратификацией депутатами договора о продлении срока пребывания Черномского флота в Украине до 2042 года в сессионном зале Верховной Рады случилась потасовка между депутатами. Народные избранники от оппозиции швыряли куриные яйца в спикера Владимира Литвина и поджигали дымовые шашки. 14 мая того же года прокуратура Киева открыла уголовное дело против нардепов от блока "Наша Украина - Народная самооборона"Андрея Парубия и Юрия Грымчака. Следователи подозревали их во вмешательстве в работу тогдашнего спикера Рады Владимира Литвина и депутатов от правящей коалиции.

24 декабря 2014-го неизвестный злоумышленник швырнул гранату возле отеля "Киев" - в то время, когда Парубий встречался с соратниками по Самообороне. По факту инцидента было открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Позднее, 1 февраля 2015-го, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что на Парубия покушалась террористическая организация, и что по этому делу задержаны трое подозреваемых. Главным организатором глава ведомства назвал экс-командующего внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.

Семейное положение. Женат. Есть дочь Ярина.