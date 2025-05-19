После разговора с Трампом Зеленский назвал главное условие прекращения войны

В переговорном процессе должны быть задействованы на определенном уровне и представители Америки, и представители Европы.

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Владимир Зеленский прокомментировал перспективы мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

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США не должны дистанцироваться от переговоров с РФ

В переговорном процессе должны быть задействованы США и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность для Украины и всех стран Европы, чтобы США не дистанцировались от переговоров с РФ.

"Вместе с европейскими лидерами говорили уже о возможных дальнейших шагах, в частности встречи переговорщиков и объективной оценке предложений сторон", - написал он в Telegram после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и разговора Трампа с Владимиром Путиным.

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Глава государства отметил, что каждое предложение на столе заслуживает честного взгляда, и именно поэтому в переговорном процессе должны быть задействованы на определенном уровне и представители Америки, и представители Европы.

"Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован, - это Путин. Спасибо всем за поддержку такого подхода", - добавил Зеленский.

Новые санкции против РФ

Предложение к РФ о безусловном прекращении огня не должно размываться и за его неприятие должны вводиться более сильные санкции, заявил президент Украины.

"В начале двустороннего разговора я подтвердил президенту Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру - это очевидно для всех в мире", - написал Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Глава государства отметил, что страны Европы введут новый пакет сильных санкций против РФ.

"Пакет Европы будет, и он будет сильный. Есть соответствующие даты, никто никого не хочет толкать, есть даты, есть договоренности, я уверен в этом. Мало того, будет следующий пакет безусловно, если не будет прекращения войны с российской стороны", - сказал Зеленский во время брифинга.

"А что касается пакета Соединенных Штатов Америки, здесь другая история. Здесь надо, чтобы мы все вместе упорно работали с Соединенными Штатами Америки, для того, чтобы они в какой-то момент, когда они смогут, ввели соответствующие санкции. Это сильно поможет", - добавил президент Украины.

По его словам, от санкций США "очень сильно зависит, будет ли дальше Путин и армия России зарабатывать на эту войну, или нет, или у них будут серьезные экономические вызовы".

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Зеленский сделал громкое заявление после переговоров с Трампом. Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа.

Как сообщал Главред, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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