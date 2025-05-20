Сколько должен стоить киловатт: Попенко сказал, убыточны ли тарифы на самом деле

Действующий тариф на электроэнергию полностью покрывает все необходимые расходы энергетических компаний.

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Вырастут ли тарифы на свет - прогноз эксперта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Сколько на самом деле должен стоить киловатт

Будут ли повышать тарифы на свет в Украине

Повышение тарифов на свет в Украине не имеет экономического обоснования, поскольку платежи населения полностью покрывают все расходы государственных компаний. Впрочем, не исключено, что тариф на электроэнергию все же поднимут.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что действующий тариф на электроэнергию для населения в размере 4,32 грн за кВтч полностью покрывает все необходимые расходы энергетических компаний.

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Он объяснил, что нынешняя стоимость электроэнергии состоит из нескольких компонентов и все они уже учтены в тарифе:

генерация - 1,70 грн (без НДС);

услуги Укрэнерго - 0,68 грн;

услуги облэнерго - в среднем 1,70 грн.

В целом, эта сумма покрывается нынешними платежами населения.

"Давайте сразу скажем, что нынешняя стоимость электроэнергии, которую мы платим как население, полностью покрывает все расходы. Нет никаких оснований повышать тарифы на электроэнергию", – заявил Попенко.

При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины не исключает, что тарифы могут вырасти в ближайшее время.

"Фактически рыночная цена сегодня составляет около 9 грн. Поэтому требования МВФ и заявления наших чиновников о приближении к рыночным ценам могут означать, что теоретически мы можем увидеть в ближайшее время, если не в этом году, то в следующем, что стоимость электроэнергии вырастет сначала до 6,5–7 грн, а затем и до 9 грн", – считает Попенко.

По его словам, единственным реальным сдерживающим фактором может быть политическая ситуация.

"Тарифы не будут повышаться, если уже серьезно зайдет речь о выборах. Потому что ни одна власть на выборах точно не будет повышать тарифы, потому что точно проиграет эти выборы", - добавил эксперт.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

Как писал Главред, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

Основатель ОО Союз потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что горячей воды в Киеве летом может не быть, поскольку Киевтеплоэнерго невыгодно ее производить. Дело в том, что выработка горячей воды без отопления требует дополнительных затрат.

Украинцы могут рассчитаться за потребленный природный газ национальным кэшбэком, что позволит в итоге платить меньше. Речь идет об участии в программе "Национальный кэшбек", которая позволит тратить накопленные при покупке украинских товаров деньги на оплату коммунальных услуг.

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Кто такой Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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