У Трампа пригрозили новым санкционным "ударом" по РФ и назвали условие

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- Не исключена возможность введения вторичных санкций против России
- Трамп рассматривает все варианты
Президент США Дональд Трамп, как и ранее, не исключает возможность введения вторичных санкций против России, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
"Я думаю, что все варианты рассматриваются. Я не буду забегать вперед, опережая президента в объявлении его решений, но, очевидно, это то, что рассматривает и обсуждает президент", - подчеркнула она.
Говоря об украинском урегулировании, она отметила, что Трамп все больше разочарован обеими сторонами конфликта.
"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор (Путина и Трампа – ред.)", - сказала Левитт.
По ее словам, президент США "дал ясно понять всем сторонам, что он хочет видеть прекращение огня как можно скорее".
"Он работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", - добавила она.
Санкции против России - последние новости по теме
Напомним, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами.
Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе.
Ранее сообщалось о том, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.
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Кто такая Кэролайн Левитт?
Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.
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