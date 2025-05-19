У Трампа пригрозили новым санкционным "ударом" по РФ и назвали условие

Дональд Трамп рассматривает все варианты, подчеркнула Кэролайн Левитт.

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На РФ могут наложить новые санкции / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Не исключена возможность введения вторичных санкций против России

Трамп рассматривает все варианты

Президент США Дональд Трамп, как и ранее, не исключает возможность введения вторичных санкций против России, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я думаю, что все варианты рассматриваются. Я не буду забегать вперед, опережая президента в объявлении его решений, но, очевидно, это то, что рассматривает и обсуждает президент", - подчеркнула она.

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Говоря об украинском урегулировании, она отметила, что Трамп все больше разочарован обеими сторонами конфликта.

"Мы посмотрим, как пройдет телефонный разговор (Путина и Трампа – ред.)", - сказала Левитт.

/ Инфографика: Главред

По ее словам, президент США "дал ясно понять всем сторонам, что он хочет видеть прекращение огня как можно скорее".

"Он работает очень усердно, чтобы урегулировать конфликт", - добавила она.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами.

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе.

Ранее сообщалось о том, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.

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Кто такая Кэролайн Левитт? Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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