В Украине готовятся ввести военное положение на 60 суток

Предложение СНБО и президента должна поддержать Верховная Рада.
Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение. Предполагается, что его введут сроком на 60 суток.
За это решение единогласно проголосовали все члены СНБО.
26 ноября президент обратится к Верховной Раде Украины с предложением утвердить введение военного положения в стране.
Читайте такжеВоенное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться?Ранее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.
Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.
В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.