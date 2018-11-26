В Украине готовятся ввести военное положение на 60 суток

Порошенко поддерживает решение СНБО / Официальный сайт Президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение. Предполагается, что его введут сроком на 60 суток.

За это решение единогласно проголосовали все члены СНБО.

26 ноября президент обратится к Верховной Раде Украины с предложением утвердить введение военного положения в стране.

Читайте такжеВоенное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться?Ранее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.