Военное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться?

26 ноября 2018, 00:46

Уже завтра парламент может утвердить ввод военного положения в Украине.

Петр Порошенко и Александр Турчинов
Петр Порошенко и Александр Турчинов / СНБО

Президент Петр Порошенко на экстренном заседании СНБО Украины поддержал ввод военного положения на территории Украины.

Введение военного положения инициирует Совет национальной безопасности и обороны Украины, после этого президент страны издает соответствующий указ, который безотлагательно вносится в парламент вместе с проектом закона.

Утвердить его должна Верховная Рада  в течение двух суток с момента подачи без дополнительного созыва.

На заседании СНБО его глава Александр Турчинов предложил ввести военное положение сроком на 60 суток. Теперь указ президента должен поддержать парламент, который соберется на закрытое заседание в понедельник, 26 ноября. 

Стоит отметит, что Конституция возможности введения военного положения не содержит, но она есть в Законе "О правовом режиме военного положения".

Срок военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях, согласно закону, прекращается после окончания срока на который положение было введено.

Президент Петр Порошенко отметил, что решение  не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан.

Тем не менее, стоит знать, что значит военное положение и что военное положение предусматривает:

Отмена выборов

Запрет проведения выборов президента и в парламент, референдумы, изменение Конституции.

Запрет собраний и митингов

Закон предусматривает запрет проведения забастовок, собраний, митингов, шествий и демонстраций. 

Конфискация имущества

Появляется возможность принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или государственной собственности для нужд государства или армии. Например, могут конфисковать автомобили.

Выезд из страны

Может быть установлен особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Выезд граждан Украины за рубеж может быть полностью закрыт.

Проверки личных вещей и обыски

На КПП могут проверять документы, проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Продажа оружия и алкоголя

Правительство получает возможность регулировать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе.

Новые правила для бизнеса

Использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности может быть направлено для нужд обороны. При этом режим их работы может быть изменен.

Комендантский час

Закон позволяет вводить комендантский час, то есть, запрет пребывания граждан в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, а также устанавливать специальный режим светомаскировки. Это в свою очередь обычно связывают с отключением электричества в крупных городах в ночное время суток.

Запрет СМИ

При военном положении можно запрещать работу СМИ, если Кабмин решит, что они угрожают национальной безопасности. Также может вводиться запрет на работу приемно-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети.

Трудовая повинность и переселение

Закон допускает введение трудовой повинности для трудоспособных лиц и принудительное "интернирование" (то есть, переселение) граждан иностранного государства, которое угрожает нападением осуществляет агрессию против Украины.

Запрет политических партий 

Власти получают полномочия запрещать деятельность политических партий, общественных объединений, если, по мнению властей, она направлена ​​на ликвидацию независимости Украины.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.

Военно-морские силы Украины подняты по тревоге, все корабли и суда флота немедленно выходят в море.

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Россия Украина военное положение Азовское море
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