Весь флот Украины поднят по тревоге - источник

В связи с конфликтом в Азовском море весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге.

Такую информацию опубликовал твиттер милитаристкого портала.

По данным портала, все украинские корабли и суда в настоящий момент выходят в море.

Ранее стало известно, что в ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

Главред собрал и систематизировал всю информацию о том, как развивался конфликт.

Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море