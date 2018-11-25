Захват украинских катеров: что известно о кровавой атаке РФ у Керченского пролива

Россия захватила украинские бронекатера / РБК

Противостояние вокруг Керченского пролива и Азовского моря закончилось применением оружия Россией. Пограничные корабли РФ обстреляли украинские бронекатера, в результате чего среди украинских моряков есть раненые. После этого россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу".

Как захватили украинские бронекатера

По данным пресс-центра командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, после того, как группа кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которым Россия заблокировала проход в Азовское море через Керченский пролив, стали возвращается назад, россияне потребовали остановиться и стали угрожать применением оружия.

"После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль Пограничной службы ФСБ России "Дон" с целью попытки абордажа. Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - рассказали в пресс-центре ВМС.

Читайте также"Будет очередной позор": соцсети обсуждают схватку российских и украинских кораблей в АзовеТам также добавили, что российские корабли открыли огонь по одному из украинских при выходе из Керченского пролива.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - говорится в сообщении.

РФ захватила украинские бронекатера / РБК

Позднее стало известно о том, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.

Агрессор взял захваченные украинские корабли на буксир и начал буксировку.

Эту информацию подтвердили в ВМС Украины. Там рассказали, что катера "Бердянск", "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход.Кроме того, рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке, после чего корабли были захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

Российская версия ситуации у Керченского пролива

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о том, что три судна ВМС Украины вышли из Бердянска в Керченский пролив. Позже они легли на обратный курс, говорится в заявлении, на которое ссылается агентство ТАСС.

В ФСБ также заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами провокации, которую Киев устроил в Черноморской акватории. В спецслужбах пообещали в скором времени их опубликовать.

Российский корабль "Дон" / facebook.com/Andrii Klymenko

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские власти используют "бандитские методы" при осуществлении провокации с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом она написала в своём Facebook.

По её словам, "разорвав Украину на части", украинский президент Пётр Порошенко и "вся майданная гоп-компания" будут ездить по странам мира с лекциями о "пользе демократии".

Читайте такжеВойна в Азовском море: ради чего должны были погибнуть моряки?"В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", — написала она.

Видео тарана украинского буксира у Керченского пролива

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент тарана украинского буксира российским кораблем.

При этом на записи слышны переговоры россиян, во время которых они призывают "прижимать" и "давить его" (подразумевается беззащитный украинский буксир).

Также было опубликованном видео с опасным сближением российского корабля с катером ВМС Украины, который уходит от столкновения.

При этом украинские катера вынуждены маневрировать для того, чтобы уйти от столкновений с российскими кораблями, которые преследуют их на подходе к Крымскому мосту.

Реакция на захват украинских бронекатеров

Украина рассматривает последние действия Российской Федерации против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины как акт агрессии, заявили в пресс-службе Администрации президента Украины.

"Рассматриваем последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины как акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в комментарии.

РФ перекрыла проход под Керченским мостом / kerchinfo.com

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил о созыве заседание Военного кабинета в связи с ситуацией с нападением российских кораблей на украинские в Керченском проливе.

Читайте такжеЧто атакой в Азовском море Путин показал ПорошенкоКак заявили в ВМС Украины, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а поэтому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии обеспечения безопасности судоходства.

Это подчеркнули в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Статья 17 Конвенции ООН устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции суда всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, частью 1 статьи 36 Конвенции ООН определено, что в проливах, указанных в статье 37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий.

В то же время, в пресс-центре напомнили, что часть 1 статьи 2 Договора предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

РФ захватила украинские бронекатера / facebook.com/Andrii Klymenko

"Также следует обратить внимание, что таран пограничным кораблем РФ рейдового буксира "Яны Капу" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением, приведенным в пункте d) статьи 3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства", - добавили в ВМС Украины.

Читайте также"Дави его, бл*дь!": опубликовано видео тарана украинского буксира кораблем РФУкраина обратится в Совет безопасности ООН в связи с действиями российских пограничных кораблей в отношении группы украинских судов в Чёрном и Азовском морях, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"По поручению президента немедленно обращаемся в Совет безопасности ООН", - написал В.Ельченко на своей странице в Твиттер в воскресенье.

Напомним, 25 ноября, противостояние вокруг Керченского пролива и Азовского моря перешло в новую фазу. Россия при подходе к Крымскому мосту атаковала украинский буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами шел в Азовское море.

В Федеральной службе безопасности заявили, что украинские корабли пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды России.

Как сообщил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил буксир Военно-морских сил Украины "Яны Капу" и получил пробоину.

После инцидента с тараном украинского буксира, Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив, который соединяет Чёрное и Азовское моря.

Как заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, агрессия России против украинских кораблей ставит крест на пользе для нашей страны соглашения 2003 года по Азову.

Отметим, что после тарана украинского буксира, военные РФ направили свои ударные вертолеты и самолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.