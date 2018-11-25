Над Керченским проливом прошли российские Су-25 - видео

На видео видно, как два российских самолета пролетели очень низко над Керченским мостом.
Очевидцы сняли на видео пролет российских штурмовиков Су-25 над Керченским проливом в районе построенного оккупантами Крымского моста.
На видео видно, как два российских боевых самолета пролетели очень низко над Керченским мостом.
Two Russian Air Force Su-25 joined to Ka-52 to ensure safety and protection of the Crimean Bridge/the Kerch Strait Bridge area. pic.twitter.com/k7vcBCZner— Military Advisor (@miladvisor) 25 листопада 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Азовском море утром воскресенья, 25 ноября, корабль россиян протаранил украинский буксир. Позднее представители российской спецслужбы ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах. Бывший командующим украинским флотом призвал официальный Киев поднимать боевые самолеты.
Затем офицеры ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа протараненного корабля. Далее россияне закрыли Керченский пролив для всех без исключения кораблей.
РФ направила свои ударные вертолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.