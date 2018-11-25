В окупированном Крыму обвинили в событиях в Керченском проливе "влияние Запада"

Сергей Аксенов обвиняет в инциденте Украину / censoru.net

Наглую провокацию российских кораблей с тараном украинского буксира в Керченском проливе "премьер-министр" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов назвал "украинской" и обвинил в произошедшем абстрактное "влияние Запада".

"Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеТаран украинского буксира: командующий ВМС предупредил о возможности высадки десанта РФНапомним, ранее сообщалось о том, что в Азовском море утром воскресенья, 25 ноября, корабль россиян протаранил украинский буксир. Позднее представители российской спецслужбы ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах. Бывший командующим украинским флотом призвал официальный Киев поднимать боевые самолеты.

Затем офицеры ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа протараненного корабля. Далее россияне закрыли Керченский пролив для всех без исключения кораблей.

РФ направила свои ударные вертолеты к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины.