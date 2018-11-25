"Дон" борется за живучесть": cтали известны подробности тарана украинского буксира

Российский корабль "Дон" получил пробоину в результате тарана украинского буксира / facebook.com/Andrii Klymenko

Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил буксир Военно-морских сил Украины "Яны Капу" и получил пробоину.

Инцидент произошел в 08:26, судно РФ борется за живучесть, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"... "Дон" получил себе пробоину 1х1 метр... Заметим, что этот "Дон" — это фактически большой океанский буксир с пушками ...", — отметил автор.

Российский корабль "Дон" получил пробоину в результате тарана украинского буксира / Скриншот с facebook.com/Andrii Klymenko

Ранее сообщалось, что 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".