Таран украинского буксира: у Порошенко поставили крест на соглашении по Азову

Рейдовый буксир "Яны Капу" / А.Олейник/forums.airbase.ru

Агрессия России против украинских кораблей ставит крест на пользе для нашей страны соглашения 2003 года по Азову.

Как заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, есть риски что обвинения в "нарушениях" со стороны ВМС ВСУ будут озвучены от отдельных должностных лиц.

Он также считает, что "эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года по Азову хоть в чем-то полезном для Украины".

Бабин указал, что российские корабли всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня.

"Россияне не просто протаранили буксир Военно-морских сил Украины, что привело к потере им части управляемости, но и блокировали все корабли группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь этому судну", - написал он на своей странице в Facebook.

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Напомним, после тарана украинского буксира в "ФСБ по Крыму" обвинили корабли ВМС в опасных маневрах.

В свою очередь, в ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа рейдового буксира "Яны Капу".

Позже стало известно о том, что российский пограничный корабль "Дон", который протаранил буксир "Яны Капу", получил пробоину.

Кроме того, после вооруженной провокации Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив.

В свою очередь в МИД Украины обвинили Россию в вооруженной провокации.