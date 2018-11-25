"Перешли черту": в МИД обвинили Россию в вооруженной провокации

В МИД отреагировали на провокации РФ / korabli.eu

В МИД Украины отреагировали на вооруженную провокацию российских кораблей в Керченском проливе, во время которых был протаранен украинский рейдовый буксир "Яны Капу".

В официальном заявлении МИД говорится о том, что провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях являются нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море преступили черту и стали уже агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу относительно кораблей ВМС ВС Украины", - сказано в документе.

Кроме того, в МИД Украины подчеркнули, что примут все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования.

"Также безотлагательно будем информировать партнеров о агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", - подчеркивают в МИД.

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Отметим, что в России обвинили украинские власти в "опасных и безответственных решениях" в районе Керченского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий", — сказано в сообщении.

Напомним, после тарана украинского буксира в "ФСБ по Крыму" обвинили корабли ВМС в опасных маневрах.

В свою очередь, в ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа рейдового буксира "Яны Капу".

Позже стало известно о том, что российский пограничный корабль "Дон", который протаранил буксир "Яны Капу", получил пробоину.

Кроме того, после вооруженной провокации Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив.