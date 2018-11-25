"Перешли черту": в МИД обвинили Россию в вооруженной провокации

25 ноября 2018, 15:05

Действия РФ в Черном и Азовском морях являются нарушением норм Устава ООН.

ВМС, Григорий Куропятников, корабль
В МИД отреагировали на провокации РФ / korabli.eu

В МИД Украины отреагировали на вооруженную провокацию российских кораблей в Керченском проливе, во время которых был протаранен украинский рейдовый буксир "Яны Капу".

В официальном заявлении МИД говорится о том, что провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях являются нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море преступили черту и стали уже агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу относительно кораблей ВМС ВС Украины", - сказано в документе.

Кроме того, в МИД Украины подчеркнули, что примут все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования.

"Также безотлагательно будем информировать партнеров о агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", - подчеркивают в МИД.

Читайте такжеКризис в Азовском море: Москва обвинила Киев в милитаризации региона

Отметим, что в России обвинили украинские власти в "опасных и безответственных решениях" в районе Керченского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий", — сказано в сообщении.

Напомним, после тарана украинского буксира в "ФСБ по Крыму" обвинили корабли ВМС в опасных маневрах.

В свою очередь, в ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа рейдового буксира "Яны Капу".

Позже стало известно о том, что российский пограничный корабль "Дон", который  протаранил буксир "Яны Капу", получил пробоину.

Кроме того, после вооруженной провокации Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
МИД Таран Керченский пролив Буксир Яны Капу
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:36
Автокефалия УПЦ: Сербской церкви мерещится смута и раскольники в Украине
16:03
Таран украинского буксира: у Порошенко поставили крест на соглашении по Азову
15:59
Игорь Ласточкин Видео
15:52
"Визитки Путина, следы "Новичка": в Сети потроллили новый провал асфальта в Киеве Фото Видео
15:50
Танцы со звездами-2018: кто победит в проекте? Опрос Видео
15:41
Жена игрока "Барселоны" порадовала фанатов развратными фото Фото
15:10
Россияне послали к украинским кораблям боевые вертолеты - ВМС
15:07
"Светочка изучает немецкий": Лобода поприветствовала фанатов на языке возлюбленного Видео
15:05
"Перешли черту": в МИД обвинили Россию в вооруженной провокации Видео
14:58
Яценюк призвал разорвать договор об Азовском море и добиться санкций НАТО против РФ
14:56
"Не Путин": советский диссидент сказал, кто воюет против Украины Видео
14:48
Евробляхеры устроили новые протесты: перекрыли пункты пропуска на границе Фото Видео
14:22
Россия закрыла Керченский пролив после тарана украинского буксира кораблем РФ Фото Видео
14:01
"Дон" борется за живучесть": cтали известны подробности тарана украинского буксира Фото Видео
14:00
Таран украинского буксира кораблем РФ: в ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа Видео
13:42
В жемчужном топе без бюстгальтера: Тина Кароль покорила фанатов смелым образом Видео
13:19
Таран россиянами украинского буксира. Экс-командующий ВМС призвал поднимать самолеты
12:58
"Специально ручки так положила?": Настя Каменских засветила обручальное кольцо Видео
12:10
Жена экс-премьера пожаловалась на ограбление в центре Киева
11:58
Лорак, Лобода, Повалий, Брежнева: украинские звезды получили престижные награды в Кремле Видео
11:43
"Мокрый снег, похолодание": какая погода в Киеве ожидается 26-27 ноября Видео
11:42
В британском Генштабе рассказали, почему Россия для Запада опаснее ИГИЛ и "Аль-Каиды"
11:15
Таран украинского буксира: в "ФСБ по Крыму" обвинили корабли ВМС в опасных маневрах Видео
11:11
Курс биткоина пробил очередное "дно": подробности
11:00
"Влюбленный взгляд": Надя Дорофеева озадачила фанатов фото с Позитивом Видео
10:45
Экс-вице-премьер Крыма объяснил, как Путин сделал себе "иглу Кащея" Видео
10:40
Томос об автокефалии. В РПЦ обвинили Вселенский патриархат в планах по "отжиму" церковных объектов Видео
10:23
В Азовском море корабль россиян протаранил украинский буксир
10:15
Девушка дня Instagram: аппетитная красотка с пышной грудью Дэвин Бругман Фото
10:14
Как украинская армия проиграла фонду Порошенко мнение
09:52
В МВД рассказали, сколько будет строиться стена на границе Украины и России
09:37
"Наша территория": в Сети появилась запись того, как ВСУ освободили поселок на Донбассе
09:30
Стал известен новый соперник Беринчика: названы дата и место чемпионского боя Видео
08:59
"Россияне нездоровы": РФ теряет контроль во всех сферах жизни — волонтер Видео
08:38
Запад ждет, пока психопаты в Кремле прекратят биться головой об стену мнение
08:34
Пашинин назвал самую большую проблему украинцев и россиян Видео
08:09
Автокефалия УПЦ: политолог спрогнозировал, когда РПЦ потеряет влияние в Украине Видео
08:03
Волонтер рассказал, зачем Путин приютил беглого Януковича Видео
07:44
"Россия ищет конфликты": Эстония назвала цель РФ в Азовском море Видео
07:40
Экс-депутат Госдумы раскрыл, благодаря чему Путин удерживается у власти Видео
07:20
Вдова Николая Караченцова рассказала, о чем артист просил перед смертью Видео
07:14
"Оранжевая" революция в России: эксперт рассказал о страхах в Кремле Видео
06:59
Это еще не дно: на Украину надвигаются четыре проблемы мнение
06:34
Два тяжелых дня: нумеролог предупредила об опасностях 25-26 ноября
06:16
"Гей-оргиевская лепта": Монах устраивал наркотические "групповухи" в храме Видео
05:54
Астролог рассказал, каким знакам Зодиака грозит опасность в декабре 2018
05:23
Ученые опровергли главный миф насчет поведения женщин во время секса
04:48
Тука назвал стратегические цели России на Донбассе Видео
04:09
В футболке и коротких шортах: дочь Оли Поляковой станцевала на пилоне Видео
03:37
Ученые рассказали, как количество выпитого алкоголя влияет на секс
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять