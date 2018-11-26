Введение военного положения в Украине из-за агрессии РФ в Азовском море. Главное

Военное положение в Украине из-за агрессии РФ в Азовском море

Обострение в Азовском море: что произошло

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки. Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

Что известно о конфликте к утру 26 ноября

Минобороны Украины сообщило, что Вооруженные силы приведены в состояние полной боевой готовности.

Читайте такжеВоенное положение - это и есть предвыборная фишка Порошенко?"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность "полная", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал на заседании СНБО заявил, что из-за возможного введения военного положения Украина может запретить въезд в страну для некоторых категорий россиян.

Тем временем движение гражданских судов в Керченском проливе, приостановленное Россией в воскресенье, возобновлено. "Пролив открыт рано утром", - сообщил гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков.

В свою очередь, президент Петр Порошенко подчеркнул, что введение военного положения "не означает объявление войны".

"Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии, согласно международного права со стороны РФ", - сказал он.

Читайте такжеХитрый план Порошенко: зачем хотят ввести военное положениеПри этом глава государства обратился к ветеранам АТО с просьбой "быть начеку". "Решение (о введении военного положения. - Прим.) не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. И я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть начеку", - отметил Порошенко.

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии, сопредседатель Украинского конгрессового кокуса Брайан Фицпатрик заявил, что на предстоящем саммите G20 президент США Дональд Трамп должен призвать своего российского коллегу Владимира Путина к ответу из-за агрессии РФ против Украины в Азовском море.

Военное положение в Украине: ввели или нет

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней. Но, чтобы это решение вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник в 16:00.

Что значит военное положение

Военное положение предусматривает:

Отмена выборов

Запрет проведения выборов президента и в парламент, референдумы, изменение Конституции.

Запрет собраний и митингов

Закон предусматривает запрет проведения забастовок, собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Читайте такжеВойны не будет, будет очередной позор Конфискация имущества

Появляется возможность принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или государственной собственности для нужд государства или армии. Например, могут конфисковать автомобили.

Выезд из страны

Может быть установлен особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Выезд граждан Украины за рубеж может быть полностью закрыт.

Проверки личных вещей и обыски

На КПП могут проверять документы, проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Продажа оружия и алкоголя

Правительство получает возможность регулировать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе.

Новые правила для бизнеса

Использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности может быть направлено для нужд обороны. При этом режим их работы может быть изменен.

Комендантский час

Закон позволяет вводить комендантский час, то есть, запрет пребывания граждан в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений, а также устанавливать специальный режим светомаскировки. Это в свою очередь обычно связывают с отключением электричества в крупных городах в ночное время суток.

Читайте такжеГнилые элиты пошли в разнос и тащат за собой страну Запрет СМИ

При военном положении можно запрещать работу СМИ, если Кабмин решит, что они угрожают национальной безопасности. Также может вводиться запрет на работу приемно-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети.

Трудовая повинность и переселение

Закон допускает введение трудовой повинности для трудоспособных лиц и принудительное "интернирование" (то есть, переселение) граждан иностранного государства, которое угрожает нападением осуществляет агрессию против Украины.

Запрет политических партий

Власти получают полномочия запрещать деятельность политических партий, общественных объединений, если, по мнению властей, она направлена ​​на ликвидацию независимости Украины.