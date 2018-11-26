ВСУ приведены в полную боеготовность

Пресс-секретарь Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов / СНБО

Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность "полная", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 ноября СНБО и президент Украины Петр Порошенко одобрили введение в стране военного положения в связи со столкновением украинских и российских кораблей у берегов аннексированного Крыма.

Накануне, 25 ноября, погранслужба России применила оружие против трех украинских кораблей - двух бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны Капу", которые попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Позже из Бердянска в сторону пролива выдвинулись еще два украинских артиллерийских судна типа "Гюрза". Российские пограничники заблокировали им доступ в пролив.

Украинские суда были задержаны, шестеро военнослужащих Украины получили ранения.