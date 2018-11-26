Порошенко объяснил, что будет означать военное положение для Украины

Петр Порошенко / twitter.com/APUkraine

Запуск процесса введения военного положения в Украине не означает автоматическое объявление войны с Россией и отказ от воплощения в жизнь Минских договоренностей.

Такое мнение высказал украинский президент Петр Порошенко, сообщает "РБК-Украина". "Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли и территориальной целостности суверенитета / независимости Украины. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии, согласно международного права со стороны РФ", − заявил гарант Конституции.

Кроме того, по словам Порошенко, введение военного положения отнюдь не означает, что Украина откажется от политико-дипломатических способов урегулирования освобождения временно оккупированных районов страны.

Напомним, 25 ноября в акватории Азовского моря вспыхнул конфликт между украинскими боевыми катерами и буксиром с одной стороны и с российскими военными кораблями − с другой. Дело быстро кончилось применением россиянами оружия и захватом украинских суден. Далее стало известно, что в результате инцидента шестеро украинских моряков были ранены.

На экстренном заседании СНБО Украины было решено предложить президенту Порошенко ввести военное положение на 60 дней. Далее, спикер Андрей Парубий объявил о созыве экстренного заседания Рады 26 ноября для обсуждения данного вопроса.