Военное положение - это и есть предвыборная фишка Порошенко?

Петр Порошенко / president.gov.ua

В Украине хотят ввести военное положение. А в чем смысл? Когда был лозунг "ни шагу назад!" У нас же военное положение вводят под эгидой "ни шагу вперед!"

Военное положение вводится с заявлением президента, что никаких изменений в поведении ВСУ на линии соприкосновения не произойдет! Банки работают, свобода слова незаторкнута, мобилизация не проводится. Преданность политико-дипломатическим подходам (до, надо полагать, войны с Россией) сохраняется.

Читайте такжеХитрый план Порошенко: зачем хотят ввести военное положениеПрезидент Петр Порошенко туманно объясняет, что это военное положение нужно, чтобы Россия не сделала что-то, что делала в других государствах.

Ни разрыва дипотношений. Ни даже хотя бы визового режима с РФ ... Никаких санкций.

Что изменится за 60 суток, на которые президент хочет ввести военное положение?

Все озвученные меры "на усиление" режима безопасности можно легко осуществить вне рамок военного положения.

Как эти меры повлияют на обстоятельства с нашими моряками или на ситуацию в Азовском море?

Вопросов больше, чем ответов.

Блеф.

Или это и есть фишки Порошенко, о которых нас предупреждали?

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