ФСБ России официально потдвердила обстрел и захват украинских кораблей

ФСБ подтвердила нападение на корабли Украины / dpsu.gov.ua

Федеральная служба безопасности России, которой принадлежит контроль над пограничными войсками РФ, подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей.

"Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ", - в Центре общественных связей спецслужбы.

Россияне также заявили что украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, и при этом якобы совершали опасное маневрирование.

"С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - отмечается в сообщении ФСБ.

Читайте такжеОпубликованы радиопереговоры между украинскими и российскими военными кораблямиНапомним, российские корабли подло атаковали украинские бронекатера в украинских внутренних водах, есть раненые.

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