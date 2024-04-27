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Грязь отстанет сама без натирания: как за минуты отмыть микроволновку изнутри

Юрий Берендий
27 апреля 2024, 02:32
Используя сочетание лимонной воды и тепла микроволновой печи можно вывести стойкие пятна и неприятные запахи из микроволновки.
Грязь отстанет сама без натирания: как за минуты отмыть микроволновку изнутри
Как за минуты отмыть микроволновку изнутри - простой способ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Благодаря сочетанию лимонной воды и тепла микроволновой печи можно устранить стойкие пятна и неприятные запахи без использования агрессивных химических средств или скребков.

Процесс чрезвычайно прост: наполните миску, пригодную для использования в микроволновой печи, водой и добавьте ломтики свежего лимона, сообщает Express.

Поставьте миску в микроволновую печь и нагревайте ее на высокой мощности в течение нескольких минут, пока вода не закипит и пар не заполнит внутреннее пространство.

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Пар, образующийся при закипании воды, в сочетании с лимонной кислотой лимона разрыхляет грязь и жир, что позволяет легко вытереть их влажной тряпкой.

Эксперты Puracy отмечают, что натуральные моющие средства, такие как лимон, часто рассматриваются как альтернатива химическим, поскольку они с меньшей вероятностью навредят человеку или домашним животным.

"Химические чистящие средства могут содержать агрессивные химические вещества, которые могут вызвать проблемы с дыханием, раздражение кожи и другие заболевания, особенно у людей с аллергией или чувствительной кожей. С другой стороны, натуральные моющие средства изготавливаются из натуральных ингредиентов, которые, как правило, безопаснее, экологичнее и с меньшей вероятностью могут нанести вред", - отмечают они.

Кроме того, чистка паром с лимонной водой предлагает множество дополнительных преимуществ, кроме чистоты.

Лимон известен своими природными антибактериальными свойствами, что делает его идеальным выбором для дезинфекции поверхностей.

Кроме того, цитрусовый аромат помогает нейтрализовать неприятные запахи, оставляя микроволновую печь пахнуть свежестью и чистотой.

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