Малоизвестная, но важная функция: для чего нужно кольцо под крышкой в масле

Использовать нужное количество масла порой бывает сложно, но удобный лайфхак с крышкой для масла поможет решить эту распространенную проблему.

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Для чего нужно кольцо под крышкой в масле - имеет важную функцию / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Бутылка масла часто может стать причиной суеты для хозяек, ведь многие из них наливают слишком много масла на сковородку во время приготовления ужина.

Более того, нет ничего более досадного, чем напрасно тратить драгоценное масло и видеть, как еда плавает в нем. Однако эту проблему можно решить, просто используя крышку.

Распространенным заблуждением является то, что вкладка с кольцом предназначена лишь индикатором того, была ли бутылка открыта или нет, что приводит к ее быстрой утилизации после открытия, сообщает Daily Star.

видео дня

Но она имеет больше, чем одно применение. Так что, возможно, вы захотите сохранить его.

В видео, которое сначала опубликовал @foodies в TikTok, а затем распространил в Twitter, хакер снял крышку, а затем удалил зеленую вкладку.

Вместо того, чтобы утилизировать ее, он перевернул ее вверх дном и закрепил обратно в пластиковой бутылке из-под масла, оставив небольшие щели по бокам.

Когда они налили масло на сковородку, оно медленно вылилось, а это означало, что они смогли легко контролировать измерения.

"Изменение правил игры", - подписал видео аккаунт "Today Years Old" в Твиттере.

Смотрите видео о том, для чего нужна вкладка с кольцом под крышкой бутылки с маслом:

Game changer ? pic.twitter.com/rlVoklZEdw - Today Years Old (@todayyearsoldig) April 26, 2023

Сколько масла следует использовать при приготовлении пищи

Количество масла, которое следует использовать при приготовлении пищи, зависит от конкретного рецепта, типа блюда и ваших собственных предпочтений относительно вкуса и калорийности. Обычно рекомендуется придерживаться таких общих советов:

Для жарки на сковороде: используйте достаточное количество масла, чтобы покрыть дно сковороды тонким слоем. Не оставляйте его слишком много, но и не экономьте, чтобы блюдо не пригорело и не прилипало.

Для готовки в духовке: масло можно использовать для смазывания форм или противней, чтобы продукты не прилипали. Величина количества масла зависит от конкретного рецепта.

При варке: масло можно добавлять в воду для варки макаронных изделий или риса, чтобы предотвратить прилипание. Однако необходимо придерживаться указаний рецепта.

Для салатов: добавьте масло к салату в соответствующих пропорциях, чтобы создать соус или заправку. Для этого обычно используют 1-2 столовые ложки масла на порцию салата.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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