Какую скрытую функцию имеет микроволновка: об этом мало кто догадывается

Такая простая функция может очень облегчить задачу во время приготовления одного из видов пищи.

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Какую скрытую функцию имеет микроволновка/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Микроволновая печь очень сильно помогает нам на кухне во время приготовления разнообразных блюд. Такая техника может помочь как приготовить еду, так и разогреть ее или разморозить определенные продукты для приготовления.

Но мало кто догадывается, что у микроволновки есть еще одна скрытая функция, пишет The Mirror.

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Оказывается, одну из отдельных частей микроволновой печи можно использовать при оформлении тортов. Например, вы готовите торт и хотите покрыть его глазурью, но трудно будет сделать это равномерно, если десерт будет стоять на неподвижной поверхности.

Если взять из микроволновки стеклянную тарелку и поставить ее на стол, то она может стать отличным прибором, который поможет украсить торт в домашних условиях.

Колесики, которые есть в микроволновке и на которых стоит тарелка, помогут стеклянной тарелке двигаться по кругу, даже если она стоит просто на столе. Таким образом можно поставить торт на эту тарелку и крутить ее вручную для того, чтобы удобнее было украшать десерт глазурью.

Поэтому тарелка из микроволновки станет отличным прибором, если вы ищете способ, как покрыть торт глазурью. Это существенно облегчит задачу.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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