Заседание СНБО по военному положению: онлайн

Заседание СНБО о введении военного положения / Официальный сайт Президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ночь на 26 ноября собрался для объявления военного положения из-за эскалации военного конфликта России с Украиной.

Ранее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.