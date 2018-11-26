Заседание СНБО по военному положению: онлайн

В Украине могут ввести военное положение
Совет национальной безопасности и обороны Украины в ночь на 26 ноября собрался для объявления военного положения из-за эскалации военного конфликта России с Украиной.
Ранее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.
Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.
В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.