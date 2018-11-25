В Украине готовятся объявить военное положение

25 ноября 2018, 23:25

Поводом послужило нападение российских кораблей на украинские во внутренних водах Украины.

СНБО, заседание, Порошенко
Заседание СНБО соберется в полночь / twitter.com/APUkraine

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в 00:00 26 ноября.

На заседании планируется объявление в Украине военного положения. Поводом для этого стало непровоцированное нападение кораблей российских агрессоров на украинские боевые корабли в украинских же внутренних водах.

С соответствующим заявлением на 5 канале выступил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, российские корабли подло атаковали украинские бронекатера в украинских внутренних водах, есть раненые.

СМИ и официальные органы сообщили, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.

Президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет для обсуждения ситуации.

Военно-морские силы Украины подняты по тревоге, все корабли и суда флота немедленно выходят в море.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СНБО Россия Украина война Турчинов военное положение Азовское море
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:37
Опубликованы радиопереговоры между украинскими и российскими военными кораблями
23:25
В Украине готовятся объявить военное положение
23:23
Виагра Путина: эксперт рассказал, зачем Кремлю война в Азове
23:16
Появилось еще одно видео тарана с места событий у Керченского моста Видео
23:07
Весь флот Украины поднят по тревоге - источник
22:55
Атака РФ в Азове: шесть украинских моряков получили ранения
22:33
"Война или очередной позор?": соцсети обсуждают схватку кораблей РФ и Украины в Азове
22:31
Захват украинских катеров: что известно о кровавой атаке РФ у Керченского пролива Видео
22:31
Что атакой в Азовском море Путин показал Порошенко мнение
22:10
Война в Азовском море: ради чего должны были погибнуть моряки? мнение
22:02
Яценюк обсудит с Туском эскалацию на Азове
21:40
Из-за боя в Азове Порошенко срочно собирает военный кабинет
21:30
"Дави его, бл*дь!": опубликовано видео тарана украинского буксира кораблем РФ Видео
21:12
Атака у Керченского пролива: Россия захватила украинские катера Видео
20:44
Россия атаковала украинские корабли на выходе из Керченского пролива, один бронекатер подбит
20:23
Таран буксира: Украина обратится в Совбез ООН из-за агрессии РФ Видео
19:57
В оккупированном Крыму открыто первое уголовное дело за недоносительство
19:22
Российская агрессия: Украина имеет полное право на Азовское море – ВМС Видео
18:57
Над Керченским проливом прошли российские Су-25 - видео
18:55
Таран у Крымского моста: опубликовано видео провокаций кораблей РФ Видео
18:30
Жена звезды "Аватара" бесстыдно "светанула" грудью на фотосессии Фото
18:28
В окупированном Крыму обвинили в событиях в Керченском проливе "влияние Запада"
18:23
Автокефалия УПЦ: Вселенский патриарх обратился с призывом к Румынской церкви Видео
17:57
Таран украинского буксира: командующий ВМС предупредил о возможности высадки десанта РФ Видео
17:40
УПЦ МП назвала действия Минюста по Почаевской Лавре "рейдерством" Видео
17:40
Ученые нашли новую серьезную опасность фастфуда для женщин
17:31
Таран буксира у Крымского моста: что известно о вооруженной провокации России Фото
17:30
У Яценюка ответили КИУ: поездка к "Стене" это не скрытая реклама
17:11
"Это серьезно": в Европарламенте прокомментировали эскалацию конфликта России и Украины на Азове
16:36
Автокефалия УПЦ: Сербской церкви мерещится смута и раскольники в Украине Видео
16:03
Таран украинского буксира: у Порошенко поставили крест на соглашении по Азову
15:59
Игорь Ласточкин Видео
15:52
"Визитки Путина, следы "Новичка": в Сети потроллили новый провал асфальта в Киеве Фото Видео
15:50
Танцы со звездами-2018: кто победит в проекте? Опрос Видео
15:41
Жена игрока "Барселоны" порадовала фанатов развратными фото Фото
15:10
Россияне послали к украинским кораблям боевые вертолеты - ВМС
15:07
"Светочка изучает немецкий": Лобода поприветствовала фанатов на языке возлюбленного Видео
15:05
"Перешли черту": в МИД обвинили Россию в вооруженной провокации Видео
14:58
Яценюк призвал разорвать договор об Азовском море и добиться санкций НАТО против РФ
14:56
"Не Путин": советский диссидент сказал, кто воюет против Украины Видео
14:48
Евробляхеры устроили новые протесты: перекрыли пункты пропуска на границе Фото Видео
14:22
Россия закрыла Керченский пролив после тарана украинского буксира кораблем РФ Фото Видео
14:01
"Дон" борется за живучесть": cтали известны подробности тарана украинского буксира Фото Видео
14:00
Таран украинского буксира кораблем РФ: в ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа Видео
13:42
В жемчужном топе без бюстгальтера: Тина Кароль покорила фанатов смелым образом Видео
13:19
Таран россиянами украинского буксира. Экс-командующий ВМС призвал поднимать самолеты
12:58
"Специально ручки так положила?": Настя Каменских засветила обручальное кольцо Видео
12:10
Жена экс-премьера пожаловалась на ограбление в центре Киева
11:58
Лорак, Лобода, Повалий, Брежнева: украинские звезды получили престижные награды в Кремле Видео
11:43
"Мокрый снег, похолодание": какая погода в Киеве ожидается 26-27 ноября Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять