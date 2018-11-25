В Украине готовятся объявить военное положение

Поводом послужило нападение российских кораблей на украинские во внутренних водах Украины.
Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в 00:00 26 ноября.
На заседании планируется объявление в Украине военного положения. Поводом для этого стало непровоцированное нападение кораблей российских агрессоров на украинские боевые корабли в украинских же внутренних водах.
С соответствующим заявлением на 5 канале выступил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Напомним, российские корабли подло атаковали украинские бронекатера в украинских внутренних водах, есть раненые.
СМИ и официальные органы сообщили, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.
Президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет для обсуждения ситуации.
Военно-морские силы Украины подняты по тревоге, все корабли и суда флота немедленно выходят в море.