В Украине готовятся объявить военное положение

Заседание СНБО соберется в полночь / twitter.com/APUkraine

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в 00:00 26 ноября.

На заседании планируется объявление в Украине военного положения. Поводом для этого стало непровоцированное нападение кораблей российских агрессоров на украинские боевые корабли в украинских же внутренних водах.

С соответствующим заявлением на 5 канале выступил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, российские корабли подло атаковали украинские бронекатера в украинских внутренних водах, есть раненые.

СМИ и официальные органы сообщили, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.

Президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет для обсуждения ситуации.

Военно-морские силы Украины подняты по тревоге, все корабли и суда флота немедленно выходят в море.