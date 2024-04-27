Какой будет погода в мае 2024 года: синоптик рассказала о погодных "сюрпризах"

Температура воздуха повысится перед Пасхой, также в этот период времени прекратятся осадки.

https://glavred.info/synoptic/kakoy-budet-pogoda-v-mae-2024-goda-sinoptik-rasskazala-o-pogodnyh-syurprizah-10560986.html Ссылка скопирована

Какой будет погода в мае 2024 года/ unsplash.com

Погода в Украине в мае 2024 года будет достаточно теплой. Температура повысится как раз перед Пасхой, и в то же время также прекратятся осадки.

О том, какой будет погода в мае, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, сообщают "Вікна".

видео дня

Метеоролог отметила, что, согласно расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается, что средняя месячная температура воздуха в мае может на 1-2 градуса превышать климатическую норму в западных, южных и юго-восточных областях Украины. В то же время в других областях она будет сохраняться на уровне нормы.

Май может быть достаточно теплым. Погода сильно улучшится как раз перед Пасхой - тогда температура воздуха существенно повысится и прекратятся осадки.

"Возможны еще некоторые грозы, иногда будут проходить осадки в определенных регионах, но такой уже дождливой погоды, которую мы наблюдали в течение последней недели, когда погоду в Украине обусловливали циклоны, которые выходили сейчас, уже не ожидается", - сказала метеоролог.

Также она отметила, что в мае уже не ожидается заморозков, а если они и будут, то только в Карпатах.

Погода в Киеве в мае 2024/ meteoprog

Какой будет погода летом 2024 года

Метеоролог Вера Балабух отмечает, лето 2024 года в Украине будет скорее теплым, а не жарким. Но температура воздуха может быть на несколько градусов выше нормы. Длительных периодов сильной жары ожидать не стоит.

"Соответственно, и очень маловероятны заливы арктических воздушных масс, когда температура воздуха может снижаться. То есть нас ждет хорошее, теплое лето", - отмечает Балабух.

Также летом не ожидается аномально большого количества осадков. Погода может быть наиболее неустойчивой в июле - в этот месяц возможны ливни и грозы.

Кроме этого, метеоролог не исключает, что могут быть такие "сюрпризы", как пыль из Сахары. По словам Веры Балабух, это привычное явление для умеренных широт Европы и Украины. Она отметила, что подобные явления являются вполне нормальными, они случались и в предыдущие годы, просто украинцы не обращали на них внимание.

В то же время метеоролог отмечает, что сейчас можно говорить лишь о тенденциях погоды май и на лето, ведь точный прогноз можно давать лишь на ближайшие пять суток.

Кто такая Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украину идет опасная погода. Ухудшение погоды скоро накроет многие области, но надолго оно не задержится.

Также сообщалось, что в Украину врывается актициклон - синоптики рассказали, где влупит 29-градусная жара. Синоптики прогнозируют, что лишь на территории некоторых областей ночью будут грозовые дожди.

Напомним, народный синоптик предупредил, что Украину ждет новая аномалия. Какой будет погода на Пасху 5 мая в Украине рассказал Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред