В Украину врывается актициклон: где влупит 29-градусная жара

Погода в Украине 27 апреля будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшие выходные в Украину придет антициклон, который вытеснит дожди из Украины. 27-28 апреля будет сухая и солнечная погода. Дожди могут быть только на территории восточных и северо-восточных областей.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 27 апреля
В Украине 27 апреля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории большинства областей. Ветер в этот день будет северо-западный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в юго-восточной части ночью 11-16°, днем 21 26°; на остальной территории ночью 5-10°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 15-20° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +29
По данным meteoprog, 27 апреля в Украине будет достаточно сухо. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +16...+29 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +4...+16 градусов.
Погода 27 апреля в Киеве
В Киеве 27 апреля будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 5-10°, днем 15-20°; в Киеве ночью 6-8°, днем 16-18°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.
Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.
Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.
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