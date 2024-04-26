Целая таблица Менделеева: из чего состоит опасная пыль из Сахары

Мужчина провел эксперимент и оказалось, что в составе пыли из Сахары есть тяжелые металлы.

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Украину накрыла новая пылевая буря из Сахары / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Украину накрыла новая волна песчаной бури из Сахары. Оказалось, что она может быть опасной для здоровья. Мужчина провел эксперимент и узнал, что входит в состав этой пыли. Видео уже разлетелось в Сети.

Как оказалось, эта рыжая пыль очень хорошо цепляется к магниту. Мужчина собрал ее и проверил специальным прибором, который показал, из чего же на самом деле она состоит.

Прибор показал, что в ее составе есть Сера, Медь, Цинк, Хром, Титан, Никель, Свинец, Олово и Цирконий.

видео дня

Смотрите видео о том, что входит в состав пыли из Сахары:

Из чего состоит пыль из Сахары / фото: скриншот

Пылевая буря из Сахары - когда закончится

В Укргидрометцентре 25 апреля рассказали о том, что пыль из Сахары будет еще прибывать на территорию Украины, но при этом не стоит ожидать опасного застоя, как это было в Греции. Все из-за того, что в стране продолжаются дожди, вызванные циклоном, что помогает уменьшить опасность.

Сообщалось, что эта буря начнет отступать уже в пятницу в восточном направлении. Несмотря на то, что на выходных осадков не будет, количество пыли из Сахары будет минимальным и не будет влиять на здоровье человека.

Украину накрыла новая пылевая буря из Сахары / фото: ventusky

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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