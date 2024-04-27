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Церковный праздник 28 апреля: что запрещено делать в Вербное воскресенье

Юлия Закрепа
27 апреля 2024, 07:40
Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 28 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 28 апреля: что запрещено делать в Вербное воскресенье
Когда Вербное воскресенье / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, Facebook

Праздник 28 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Вход Господень в Иерусалим на Вербное воскресенье.

Какой праздник 28 апреля

В Украине и мире 28 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день охраны труда
  • Всемирный день породненных городов
  • День чтения великой поэзии

Церковный праздник 28 апреля

По новому церковному календарю, 28 апреля в Украине отмечают Вход Господень в Иерусалим, то есть Вербное воскресенье.

В этот день отмечают большой христианский праздник перед Пасхой. Известно, что его возникновению послужили библейская история въезда Иисуса в Иерусалим на осле из Вифагии. Тогда верующие устилали путь Иисусу пальмовыми ветвями, таким образом приветствовали его. И сейчас существует такая традиция в Иерусалиме, даже есть "Пальмовая улица", которая названа в честь этого события. В Украине этот праздник имеет народное название - Вербное воскресенье. Пальмовые веточки заменили на ветви вербы. Этот большой праздник в христианском году относится к числу двунадесятых.

Освященная верба пользуется большим уважением. Освященные веточки нужно хранить целый год, а потом нужно сжечь их на пепел для использования его в церковном обряде в Пепельную среду.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 28 апреля

  • В Вербное воскресенье издавна наши родные избегали тяжелого физического труда и рукоделия.
  • Известно, что нельзя выбрасывать прошлогоднюю освященную вербу, ведь ее нужно только сжечь.
  • В этот день нельзя ссориться с родными и желать плохого друг другу. В народе считают, что в Вербное воскресенье существует собственная энергетика, которую нужно наполнять светом и добром.

День Ангела 28 апреля

28 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

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