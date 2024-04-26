Церковный праздник 27 апреля: что запрещено делать в Лазареву субботу

Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 27 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой праздник 27 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 27 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Лазареву субботу, воскресение праведного Лазаря и преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского.

Какой праздник 27 апреля

В Украине и мире 27 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день дизайна

Всемирный день ветеринара

День казначейской службы Украины

День кадровика в Украине

Церковный праздник 27 апреля

По новому церковному календарю, 27 апреля в Украине отмечают Лазареву субботу и воскресение праведного Лазаря.

Известно, что святой Лазарь жил со своими сестрами Марией и Марфой в маленькой деревне Вифания, недалеко от Иерусалима. Из преданий рассказали, что в их дом часто наведывался Иисус. Когда-то Лазарь сильно заболел и Спаситель получил об этом известие. Тогда Христос сразу отправился в Вифанию, однако Лазарь не смог дождаться своего друга и умер.

Через четыре дня после смерти Лазаря в Вифанию прибыл Иисус Христос. Ему рассказали о смерти его товарища, поэтому он пошел в гробницу и там искренне заплакал. Затем Иисусу велел убрать камень, который закрывал вход в гробницу, и произошло чудо - из пещеры вышел умерший в погребальных пеленах и платком на лице.

Это все произошло в субботу, поэтому этот день у верующих называют Лазарева суббота. Считается, что в этот день все верующие могут получить от Господа надежду на спасение и вечную жизнь.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 27 апреля

В Лазареву субботу нельзя стирать вещи, убирать в доме, мыть окна и пол.

Также не стоит в этот день шить и вязать, чтобы не навлечь беды на семью.

27 апреля лучше отложить огородные дела и не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

День Ангела 27 апреля

27 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

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