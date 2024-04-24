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Церковный праздник 25 апреля: что запрещено делать в день святого апостола Марка

Юлия Закрепа
24 апреля 2024, 08:30
Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 25 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 25 апреля: что запрещено делать в день святого апостола Марка
Какой праздник 25 апреля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Праздник 25 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день апостола и евангелиста Марка.

Какой праздник 25 апреля

В Украине и мире 25 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день борьбы против малярии
  • Международный День ДНК
  • Всемирный день пингвинов

Церковный праздник 25 апреля

По новому церковному календарю, 24 апреля в Украине отмечают день апостола и евангелиста Марка.

Святой Марк в христианстве является одним из четырех евангелистов и автор Евангелия от Марка. Он стал первым епископом Александрийским. Из преданий он был одним из 70 апостолов и проживал в Иерусалиме. Апостол Петр привел его ко Христу. Когда Петр и Марк находились в Риме, христиане попросили Марка записать все, что он знает о Господе, так и появилось Евангелие от Марка.

Святой Марк также проповедовал в Египте, где он основал одну из первых церквей. Однако язычники, которых в Египте было очень много, решили убить Марка во время священного праздника, который совпадал с Пасхой. Они ворвались в храм после богослужения, схватили апостола и мучили его долгое время. Святой умер, молясь Богу и выражая благодарность за свои страдания.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 25 апреля

  • В этот день не стоит давать кому-то свои советы, ведь все может обернуться против вас.
  • Не стоит составлять планы на будущее и кому-то о них рассказывать.
  • В день святого Марка не стоит снимать паутину дома, чтобы не навлечь беду.

День Ангела 25 апреля

25 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Марк, Сергей, Ника.

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