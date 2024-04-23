Церковный праздник 24 апреля: что запрещено делать в день преподобного Саввы

Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 24 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой праздник 24 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 24 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского.

Какой праздник 24 апреля

В Украине и мире 24 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

День джинсов

Международный день секретаря

Международный день солидарности молодежи

Международный день борьбы с менингитом

Международный день собаки-поводыря

Церковный праздник 24 апреля

По новому церковному календарю, 24 апреля в Украине отмечают день мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского и преподобного Алексия, затворника Киево-Печерского.

Известно, что Савва Стрилат был ранним христианским священномучеником 3-го века. Он происходил из готского племени, но благодаря своей храбрости он достиг высокого чина воеводы-стратилата и служил при императоре Аврелиане. Еще с детства Савва был христианином и строго соблюдал все заповеди Христа: всегда помогал нуждающимся, посещал в темницах заключенных христиан.

Святой Савва получил от Бога дар творить чудеса, именем Христа исцелял больных и мог изгонять бесов. Однако, когда император Аврелиан узнал, что Савва христианин, то потребовал от него отречься от веры. Тогда мученик сбросил с себя воинскую одежду и ответил, что никогда в жизни не отречется от своей веры. Император подверг Савву разнообразным пыткам, которые святой мужественно перенес. В 272 году мученика Савву утопили в реке Тибр.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 24 апреля

В этот день нельзя устраивать громкие развлечения или празднования с громкой музыкой.

Не стоит 24 апреля употреблять алкоголь, чтобы не навлечь неприятности.

Нельзя в этот день ссориться и употреблять нецензурную лексику.

День Ангела 24 апреля

24 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Хома, Елизавета.

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