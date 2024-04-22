Церковный праздник 23 апреля: что запрещено делать на Юрия Победоносца

Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 23 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой праздник 23 апреля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Праздник 23 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день великомученика Юрия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона.

Какой праздник 23 апреля

В Украине и мире 23 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день книг и авторского права

Всеукраинский день психолога

Песах

Всемирная неделя безопасности дорожного движения

День водителя школьного автобуса

Церковный праздник 23 апреля

По новому церковному календарю, 23 апреля в Украине отмечают день великомученика Юрия Победоносца.

Известно, что великомученик Юрий родился в семье богатых и благочестивых родителей в городе Бейрут. Они воспитывали его в христианской вере. Он поступил на военную службу и сразу начал выделяться среди других воинов своим умом, храбростью, физической силой, военной осанкой и красотой.

За свои достижения святой Юрий стал любимцем императора Диоклетиана. Напомним, что император был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Он пытался возродить в Римской империи язычество и стал одним из самых жестоких гонителей христиан.

Однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан услышал Юрий. и это вызвало сочувствие к ним. Юрий раздал все свое имущество бедным и отпустил на свободу заключенных рабов. Он пришел к императору Диоклетиану и объявил себя христианином. Юрий отказался отречься от Христа, тогда жестокий император приказал подвергнуть святого различным пыткам. Святого Юрия бросили в тюрьму, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Святой мужественно выдержал страдания и продолжал прославлять Господа. Затем палачи начали били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, заставляли бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову Юрию.

Великомученика Юрия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности - называют еще Победителем. Мощи святого Юрия Победоносца положили в палестинском городе Лида, в храме, носящем его имя.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 23 апреля

В народе считают, что в этот день нельзя тяжело работать физически. Запрещено шить, вязать и стирать.

Считается, что сегодня нельзя пользоваться вилками, ножами и другими острыми предметами, поскольку это может навлечь беду.

В День святого Юрия Победоносца нельзя расчесывать волосы и стричься.

День Ангела 23 апреля

23 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

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