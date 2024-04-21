Церковный праздник 22 апреля: что запрещено делать на преподобного Феодора

Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 22 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой праздник 22 апреля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 22 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти преподобного Феодора Секиота. Также в этот день состоялось перенесение мощей благоверного князя Всеволода.

Какой праздник 22 апреля

В Украине и мире 22 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день Матери-Земли

День памяти жертв Холокоста в Сербии

Церковный праздник 22 апреля

По новому церковному календарю, 22 апреля в Украине отмечают день памяти преподобного Феодора Секиота.

Известно, что святой Феодор родился в середине VI века в Малой Азии. В детстве по ночам ему являлся святой великомученик Георгий и водил его в свой храм на молитву. В 14 лет он покинул свой дом и поселился в церкви святого Георгия, а питался только просфорой. За свою святую жизнь Феодор получил от Бога дар исцелений болезней и власть над бесами.

Святой Феодор жил в маленькой пещере, где имел лишь небольшое отверстие для воздуха. Питался преподобный лишь водой и хлебом, которые ему приносил один диакон. Такой жизнью он прожил два года.

Боясь, что святой Феодор умрет, диакон открыл пещеру преподобного и его вынесли оттуда полумертвым, но Господь за несколько дней исцелил его. Слухи о подвигах юноши дошли до местного епископа, и он рукоположил Феодора в сан пресвитера, хотя ему было всего 17 лет. Благодаря своему дару прозорливости, святой Феодор предсказал будущую иконоборческую ересь и царствование воеводе Маврикию.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 22 апреля

В народе считают, что в этот день не стоит пользоваться ложками, ведь так можно навлечь на свою семью беду.

Предки считали, что не стоит оставлять в этот день объедки, лучше отдать их птицам, или домашним животным.

Также 22 апреля незамужним девушкам не разрешали носить одежду красных оттенков.

День Ангела 22 апреля

22 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

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