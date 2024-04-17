Церковный праздник 18 апреля: что нельзя делать в четверг Великого канона

18 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день четверга Великого канона, преподобного Иоанна Солунского.
Какой праздник 18 апреля
В Украине и мире 18 апреля отмечают такие праздники:
- День Независимости Республики Зимбабве
- День памятников истории и культуры
- Международный день памятников и исторических мест
Церковный праздник 18 апреля
По новому церковному календарю, 18 апреля в Украине четверг Великого канона и чтят память преподобного Иоанна Солунского.
Из преданий известно, что святой Иоанн еще в детстве постригся в монахи в Солунском монастыре. Во время правления императора Льва V Армянина началось преследование христиан за почитание святых икон. В тот период святой Иоанн прибыл в Царьград со своим учителем св. Григорием Декаполитом и святым Иосифом Песнописцем, где поучали и поддерживали людей в вере в Бога. Святой Иоанн умер в 850 году, а его святые мощи перенесли в церковь святого Николая, которая была построена за городом.
Также стоит упомянуть, что в первые дни Великого поста с понедельника по четверг вечером в храмах читается покаянный канон святого Андрея Критского. Канон этот назван Великим, ведь содержит большое количество мыслей и образов, которые в нем вместил святой.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 18 апреля
- В этот день не стоит завидовать, ведь это может вернуться негативом к вам.
- 18 апреля нельзя занимать деньги или одалживать кому-то вещи из своего дома.
- В народе считали, что в этот день не стоит стирать и устраивать ремонты. Однако, можно работать на поле и огороде.
День Ангела 18 апреля
18 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.
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