Церковный праздник 17 апреля: что нельзя делать на святого Симеона

17 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского и преподобного Акакия.
Какой праздник 17 апреля
В Украине и мире 17 апреля отмечают такие праздники:
- Всемирный день борьбы с гемофилией
- День пожарной охраны
- День Независимости Боснии и Герцеговины
Церковный праздник 17 апреля
По новому церковному календарю, 17 апреля в Украине чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского и преподобного Акакия.
Известно, что святой Симеон был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника. Он родился в благочестивой семье. В своей жизни он встретился с Иисусом Христом и стал одним из 70-ти апостолов, которые приняли учение Христа. Святой Симеон активно распространял Христово Евангелие и проповедовал истину слова Божьего.
В период, когда он уже был столетним старцем, Симеон отказался отречься от своей веры и стать отступником. Его задержали и подвергли жестоким пыткам за верность Христу.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 17 апреля
- В народе считали, что в этот день не стоит стирать белье и полотенце, ведь можно навлечь проблемы со здоровьем.
- Также не рекомендуют в этот день делать серьезные покупки и принимать важные решения.
- В этот день не стоит устраивать громкие гуляния и употреблять алкоголь.
День Ангела 17 апреля
17 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
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