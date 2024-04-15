Церковный праздник 16 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучениц

16 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
Какой праздник 16 апреля
В Украине и мире 16 апреля отмечают такие праздники:
- Всемирный день голоса
- Национальный праздник Королевства Дании
- Всемирный день борьбы с детским рабством
- Всемирный день досуга
- Всемирный день предпринимательства
Церковный праздник 16 апреля
По новому церковному календарю, 16 апреля в Украине чтят память мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
Известно, что это были три родные сестры, которые жили в III веке в Италии. Агапия, Ирина и Хиония решили никогда не выходить замуж и жить благочестивой жизнью. Однако, во время правления императора Диоклетиана происходили жестокие гонения на христиан.
Святых Агапию, Ирину и Хионию схватили и подвергли жестоким пыткам, но мученицы не испугались и продолжали свое благочестивое поведение и не отреклись от Бога. Даже во время пыток им удалось совершить несколько чудес, однако это не убедило мучителей. В 304 году Агапию и Хионию сожгли на костре, а Ирину жестоко прокололи стрелами.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 16 апреля
- В этот день не стоит употреблять алкоголь и веселиться.
- В народе считают, что 16 апреля нельзя занимать деньги в долг.
- Запрещено устраивать громкие гуляния, петь и танцевать.
День Ангела 16 апреля
16 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.
Больше интересных новостей:
- Украину накрыл антициклон: какой будет погода в ближайшие дни
- Китайский гороскоп на завтра 15 апреля: Змеям - проблемы дома, Собакам - осуждение
- Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Ракам - конкуренция, Львам - растраты
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред