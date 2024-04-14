Церковный праздник 15 апреля: что нельзя делать в день Аристарха, Пуда и Трофима

15 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти Вышгородской иконы Божией Матери и апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Какой праздник 15 апреля
В Украине и мире 15 апреля отмечают такие праздники:
- День работников уголовного розыска Украины
- День специалиста по радиоэлектронной борьбе
- Всемирный день искусства
- День экологических знаний в Украине
- День врача - лаборанта
Церковный праздник 15 апреля
По новому церковному календарю, 15 апреля в Украине чтят память Вышгородской иконы Божией Матери, апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима и благоверного великого князя Мстислава Владимировича.
Известно, что апостолы от 70-ти Аристарх, Трофим и Пуд были учениками и последователями апостола Павла. Они прославляли Иисуса Христа и вместе с Павлом проповедовали Слово Божье. Во время пребывания в Риме апостолов Петра и Павла, дом Пуда служил церковью. Пуд, вместе с Аристархом и Трофимом пострадали за христианскую веру во время гонений при императоре Нероне.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 15 апреля
- В этот святой день не стоит конфликтовать, ссориться с родными, чтобы не потерять с ними связь.
- Также считается, что в этот день нельзя громко развлекаться, петь и веселиться.
- Стоит отложить 15 апреля дела, связанные с шитьем и вязанием.
День Ангела 15 апреля
15 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим.
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