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Церковный праздник 14 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучеников

Юлия Закрепа
13 апреля 2024, 08:00
Главред собрал интересную информацию о том, какой религиозный праздник 14 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 14 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучеников
Праздник 14 апреля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

14 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Иоанна Лествичника и мучеников Антония, Иоанна, Евстафия Литовских.

Какой праздник 14 апреля

В Украине и мире 14 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса
  • День конькобежца и фигуриста
  • Международный день футбольного вратаря

Церковный праздник 14 апреля

По новому церковному календарю, 14 апреля в Украине чтят память преподобного Иоанна Лествичника и мучеников Антония, Иоанна, Евстафия Литовских. Также напомним, что продолжается четвертая неделя Великого поста.

Из древних преданий сохранилась информация, что преподобный Иоанн Лествичник родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии. В шестнадцать лет он ушел в Синайский монастырь, где пробыл 4 года и был пострижен в инока. Святой Иоанн 19 лет трудился в послушании своему духовному наставнику. После смерти аввы Мартирия он избрал уединенную жизнь, удалившись в безлюдное место. Он провел почти 40 лет в безмолвном посте, молитвах и слезах покаяния. Господь наделил до конца его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворения.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 14 апреля

  • В народе считают, что в этот день не стоит убивать пауков, чтобы не навлечь большого горя и беды.
  • В этот день запрещено ссориться с родными людьми, ведь существует риск испортить отношения надолго.
  • Не переедайте в этот день и нельзя выбрасывать еду. Вместо этого лучше отдать остатки пищи домашним любимцам, или скоту.

День Ангела 14 апреля

14 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.

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