Церковный праздник 12 апреля: что категорически нельзя делать на святого Василия

Какой праздник 12 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, pravoslavie-gal

12 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

Какой праздник 12 апреля

В Украине и мире 12 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный День рок-н-ролла

Всемирный день авиации и космонавтики

День работников ракетно-космической отрасли Украины

День скаута в Украине

Церковный праздник 12 апреля

По новому церковному календарю, 12 апреля в Украине чествуют преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Известно, что преподобный Василий исповедник жил в восьмом веке. Когда в тот период начала существовать иконоборческая ересь, тогда святой Василий решительно выступил за почитание святых икон и отказался подписать постановление об их уничтожении.

Преподобный Василий избегал всякого общения с еретиками и не допускал их в свою епархию. За свою приверженность он вытерпел много гонений, голод и нищету. До последних дней своей жизни святитель был верен православному исповеданию.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 12 апреля

В этот святой день нельзя тяжело работать, делать генеральную уборку и заниматься рукоделием.

Не стоит в этот день выносить мусор из дома и двора, чтобы не навлечь беду.

В День святого Василия запрещалось занимать и давать в долг деньги.

В Васильев день не нужно пускать в дом первой женщину. Стоит, чтобы первым в дом пришел мужчина, принесший достаток и счастье.

День Ангела 12 апреля

12 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.

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