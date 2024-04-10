Церковный праздник 11 апреля: что запрещено делать в день святого мученика Антипы

Главред расскажет, какой религиозный праздник 11 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой праздник 11 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

11 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.

Какой праздник 11 апреля

В Украине и мире 11 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

День памяти музыки на кассетных носителях или День восьмитрековой ленты

Церковный праздник 11 апреля

По новому церковному календарю, 11 апреля в Украине чествуют священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.

Известно, что святой мученик Антипа был учеником святого апостола Иоанна Богослова. Святой Антипа своим примером, верой и проповедями о Христе достиг того, что жители Пергама начали отказываться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам. В свою очередь святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него, смертного человека, и что он поклоняется лишь Господу.

Он твердо и неустанно исповедовал народу веру в Сына Божьего. Однажды разъяренные жрецы поймали святого и бросили его в раскаленного медного вола, куда обычно бросали жертвы идолам. Святой мученик в раскаленной печи громко молился Богу и просил принять его душу. Ночью христиане взяли не поврежденное огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Ныне гробница святого стала источником чудес и исцелений от различных болезней.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 11 апреля

В этот день не стоит тяжело работать на улице.

В народе считают, что 11 апреля нельзя употреблять нецензурную лексику и ссориться, ведь можно навлечь беду.

Лучше в этот день избегать шумных праздников и посещения массовых гуляний.

День Ангела 11 апреля

11 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

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