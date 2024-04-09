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Церковный праздник 10 апреля: что запрещено делать в день 40 святых мучеников

Юлия Закрепа
9 апреля 2024, 08:45
Главред расскажет, какой религиозный праздник 10 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 10 апреля: что запрещено делать в день 40 святых мучеников
Какой завтра праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

10 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других.

Какой праздник 10 апреля

В Украине и мире 10 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день гомеопатии
  • Международный день братьев и сестер
  • День освобождения Одессы от немецкой оккупации в Украине

Церковный праздник 10 апреля

По новому церковному календарю, 10 апреля в Украине отмечают день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зиннона, Александра, Феодора и 33 других.

Известно, что святые мученики жили в Африке в III веке, во времена правления Фортуната. Они сострадали за веру во Христа, когда царь велел мучить всех православных, которые попадут в его тюрьму. Многие, увидев орудия пыток, отрекались от Бога, но 40 мучеников оставались верными. Их долго пытали, пытаясь заставить отречься от Христа. Но их молитвы только разрушили языческий храм.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 10 апреля

  • В этот день не стоит обманывать, ссориться с родными и близкими людьми.
  • Не стоит забывать, что продолжается Великий пост, поэтому нужно быть милосердным и помогать людям.
  • Нельзя в этот день пить крепкие напитки и сквернословить.

День Ангела 10 апреля

10 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

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